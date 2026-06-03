Нелегалы работали в теплицах. Кадр видео ГУ МВД по Челябинской области.

В Аргаяшском районе силовики проверили сельские теплицы. Местом операции стали окрестности деревень Акбашева и Калиновка, где иностранцы массово работают на сборе овощей.

Мероприятие прошло в рамках федеральной кампании «Нелегал – 2026». Вместе с полицией работали сотрудники ФСБ, пограничники, прокуратура и бойцы Росгвардии.

Полиция накрыла нелегалов в теплицах

Всего осмотрели больше двух десятков приезжих, которые ухаживают за посадками. В итоге 15 человек получили штрафы по закону. Основные нарушения — просроченные документы и работа без патента. Пятерых иностранцев из дальнего зарубежья теперь вышлют принудительно из страны.

Двое мигрантов указали ложные данные при постановке на учет. Теперь ищут самого работодателя, который нанял нелегалов. Компании грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого нарушителя. Также работу теплиц могут остановить на 90 дней.

Всего за два дня рейдов по области полиция закрыла въезд в Россию 41 мигранту. 40 человек готовят к выдворению, большинство из них уже отправили в специальные центры. Также полиция завела 20 уголовных дел и зафиксировала почти 310 административных нарушений в миграционной сфере.

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