Челябинский Молодежный театр попрощался со спектаклем про Эдит Пиаф

Ольга Теплякова в роли Эдит Пиаф. Фото: Игорь Шутов

В Челябинском государственном молодежном театре состоялся последний показ легендарной постановки «На балу удачи». Спектакль, ставший визитной карточкой сцены и символом преодоления для нескольких поколений зрителей, шел на ней более 24 лет.

История создания этой музыкальной исповеди началась как авантюра к юбилею режиссера Наума Орлова. Идея поставить историю французской певицы Эдит Пиаф казалась безумной, но получила одобрение директора Розы Орловой. Главной технической сложностью стали аранжировки песен, которые в 2002 году было не достать — музыку специально написал композитор Владимир Свищев. Отличительная особенность спектакля — живой вокал: Народная артистка РФ Ольга Телякова все эти годы пела партию Пиаф на французском языке без фонограммы.

Финальный показ превратился в большое событие. Зал был полон, а после исполнения финальной песни «Non, je ne regrette rien» («Я ни о чём не жалею») зрители устроили актрисе нескончаемую овацию, не желая отпускать свою Эдит.

Решение снять постановку далось коллективу тяжело: по признанию Ольги Васильевны, это были 24 года жизни, требовавшие предельной эмоциональной отдачи. Однако уходить решили на взлете, чтобы публика запомнила спектакль на пике его формы. На память поклонникам у входа выдавали именные открытки с автографом актрисы, а в фойе работала тематическая фотозона.

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