Новая ступень: челябинский женский баскетбольный клуб «Славянка-ЧКПЗ» выступит в чемпионате Суперлиги

«Славянка-ЧКПЗ» новый сезон начнет в чемпионате Суперлиги. Фото БК «Славянка-ЧКПЗ».

Сегодня, 3 июня, стало известно, что челябинская баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ», игравшая до этого чемпионате женской Высшей лиги, с нового сезона пойдет на повышение. «Славянки» сыграют в чемпионате классом выше — в Суперлиге.

Президент мужского баскетбольного клуба «ЧБК» и Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков, комментируя новый этап в развитии «Славянка», отметил, что переход в Суперлигу — новая ступень и новая ответственность перед болельщиками и перед городом.

— Мы уже четыре года играем в чемпионате России в Высшей лиге, однако для построения полноценной пирамиды, большего привлечения молодежи в баскетбол, повышения интереса к женскому спорту требовалось переходить на ступень выше. С точки зрения тренерского штаба и менеджмента команды — мы готовы к переходу. Однако это трудный шаг. Важно не просто хорошо играть, важно развивать и поднимать за собой весь женский баскетбол, формировать спортивные резервы, формировать культ здорового образа жизни и спорта, — отметил Николай Сандаков.

Напомним, «Славянка-ЧКПЗ» стабильно входит в четверку лучших команд Высшей лиги, а два года назад в Финале четырех стала серебряным призером чемпионата страны. Команда возродилась в 2022 году, став флагманом женского баскетбола Южного Урала. А в этом сезоне стала второй по итогам регулярного чемпионата.

Кстати, в этом сезоне мужской клуб «ЧБК» стал победителем чемпионата Суперлиги. Контракт с сербским тренером Гораном Вучковичем продлен еще на один сезон.

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