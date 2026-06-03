Челябинский завод будет выпускать стекла длиной до 18 метров

Фото: пресс-служба губернатора.

На Петербургском международном экономическом форуме челябинский производитель стекла договорился о поддержке со стороны региона. Губернатор Алексей Текслер и гендиректор ООО «Модерн Гласс» Михаил Дедович подписали соглашение о развитии обрабатывающей промышленности.

Речь идет о запуске проекта, которого нет ни в России, ни в странах СНГ. Компания намерена выпускать стеклоизделия строительного назначения размером до 18 метров. За ближайшие два года предприятие вложит в переоснащение больше 743 миллионов рублей. Деньги пойдут на покупку нового оборудования и модернизацию существующих линий.

Соглашение предполагает, что регион будет сопровождать инициативу, имеющую серьезное значение для всей обрабатывающей отрасли.

«Модерн Гласс» уже сейчас входит в число крупнейших российских заводов по выпуску архитектурных стеклопакетов. Одна из последних гордостей компании — самый большой стеклопакет в стране, сделанный для павильона №20 на ВДНХ. За два десятилетия работы предприятие выполнило свыше 4 миллионов заказов не только внутри России, но и в Монголии, Армении, Киргизии, Афганистане, Азербайджане и Казахстане.

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