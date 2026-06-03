Напитки для хоккеистов «Красная машина» будут выпускать в Челябинске

Челябинский производитель известен натуральной газировкой. Фото: пресс-служба губернатора.

На Петербургском международном экономическом форуме заключили необычную для хоккейной среды сделку. Первый вице-президент ФХР и основатель академии «Красная машина Юниор» Роман Ротенберг вместе с главой челябинского бренда Антоном Балыкловым подписали соглашение о совместном выпуске напитков.

Документ подписан в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера и предполагает, что производство линейки натуральных лимонадов под брендом «Красная машина» разместится на мощностях челябинского производителя.

Для Балыклова это не первый опыт — его компания уже известна своей концепцией полезных напитков. Продукцию челябинского бренда можно найти в крупных торговых сетях России, Казахстана и Беларуси.

Ротенберг, в свою очередь, развивает сеть детских хоккейных школ и участвует в масштабных инфраструктурных проектах. Идея бренда «Красная машина» объединяет исторические победы советского хоккея с современным обликом сборной.

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