Участковый из Челябинской области на патрульной машине отбуксировал авто от горящего дома

Участковый увидел дым и сразу поехал на место пожара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области участковый уполномоченный вовремя заметил пожар и помог семье сохранить не только дом, но и вещи и машину. ЧП произошло в селе Миасское Красноармейского района. Лейтенант полиции Владимир Ваганов объезжал свой участок, когда увидел густой дым, сразу поехал на место.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области, внутри горящего жилого дома людей не оказалось. Однако на столе в одной из комнат полицейский увидел документы и ценные вещи. Не теряя времени, лейтенант вынес все из дома, сохранив семейные бумаги и дорогое имущество от огня.

Но на этом помощь не закончилась. Владимир Ваганов обратил внимание на припаркованный рядом автомобиль — пламя могло перекинуться на него в любую минуту. Участковый решил действовать без промедления: он прицепил машину хозяев к своему патрульному авто и отбуксировал в безопасное место. В результате пожара никто не пострадал, а имущество семьи удалось сохранить. Местная жительница поблагодарила полицейского, обратившись в дежурную часть отдела.

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