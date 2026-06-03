Изуродовали тропу: трое человек на УАЗе проехали по экотропе в Зюраткуле

Въезд на территорию парка на любом транспорте запрещен. Фото: нацпарк "Зюраткуль".

Руководство национального парка «Зюраткуль» сообщает о вандалах на внедорожнике. Трое человек на автомобиле «УАЗ» незаконно проникли на охраняемую территорию со стороны города Сатки. Нарушители проехали через хребет Зюраткуль и спустились прямо по туристической экотропе «Малая медвежья», которая ведет из поселка Зюраткуль на хребет.

Как сообщили в нацпарке, последствия оказались плачевными. Вандалы сломали часть деревянного настила, который защищал почву. Кроме того, они нарушили почвенно-растительный слой, где произрастают охраняемые виды растений. Теперь природе на этом участке нанесен серьезный ущерб.

— Изуродовали тропу. «Малая медвежья» — один из самых любимых маршрутов у гостей парка, — говорится в сообщении национального парка. — Деревянный настил специально создавался, чтобы уберечь редкую флору от вытаптывания. Из-за его повреждения могут погибнуть краснокнижные виды. Автомобили, мотоциклы, квадроциклы и любой механический транспорт на особо охраняемых природных территориях запрещены категорически. Это не просто правило, это необходимость сохранения уникальной природы Южного Урала.

Нарушителей уже нашли, на них составили протоколы. Теперь водителю УАЗа и его пассажирам предстоит ответить за незаконный въезд на территорию парка и порчу природного объекта.

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