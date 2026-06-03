Спасли прохожие: СК закончил расследование дела, когда челябинец ударил ножом сожительницу во дворе дома

Следствие велось с февраля 2026 года. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Челябинске СК закончил расследование жестокого бытового конфликта. На скамье подсудимых окажется 62-летний житель Ленинского района, который едва не лишил жизни свою 40-летнюю сожительницу. Следственный отдел завершил работу над уголовным делом по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство.

Трагедия чуть не произошла днем 17 февраля 2026 года. Пара выпивала в квартире на улице Агалакова. Между ними вспыхнула ссора. Женщина решила уйти и вышла во двор, надеясь прекратить конфликт. Но мужчина не успокоился. Он взял складной нож и отправился следом. Во дворе дома он нанес подруге не менее пяти ударов — в область грудной клетки и спины.

Довести задуманное до конца обвиняемый не смог. Ему помешали прохожие, которые сбежались на крики. Кроме того, женщине вовремя оказали медицинскую помощь, что спасло ей жизнь.

Уголовное дело утверждено прокурором и направлено в Ленинский районный суд Челябинска.

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