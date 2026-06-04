Приставы лишили прав 7,5 тысяч должников по алиментам в Челябинской области

Благодаря мере алиментщики выплатили 331 млн рублей Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нет алиментов – нет руля. Задолженность по выплатам на детей позволяет приставам ограничить водителей в правах управления транспортом. По данным ГУФССП России по Челябинской области, сегодня прав лишены 7672 неплательщика алиментов.

Такое ограничение действует до момента, пока долг по алиментам не будет погашен. В этом году благодаря этой мере приставам удалось взыскать 331,1 млн рублей.

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