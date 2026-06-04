«Это не все!»: экспозиция Челябинской области с туристическими маршрутами появится на выставке в Москве

Фото: Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области/Вк.

С 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве состоится Международный туристический форум «Путешествуй!», в котором примет участие Челябинская область. Регион планирует представить свой туристический потенциал, который не ограничивается известными фактами о падении метеорита и национальных парках.

– Это далеко не все, что Челябинская область может предложить туристам из разных городов, – напомнили в пресс-службе Центра проектного развития территорий и туризма региона.

В течение всех четырех дней работы форума на площадке будет функционировать туристско-информационный центр Челябинской области. Посетители стенда смогут принять участие в розыгрыше, по итогам которого победителям вручат тематические комиксы с интересными фактами о достопримечательностях региона.

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