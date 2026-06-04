T2 назначила нового директора филиала в Челябинской области

Фото: пресс-служба Т2

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Мобильный оператор Т2сообщил о назначении директором челябинского филиала компании Ольги Колосовой. В зоне ответственности нового руководителя – достижение финансовых и операционных показателей филиала, развитие сетевой инфраструктуры и сети дистрибуции, поддержка корпоративной культуры и ценностей компании.

У Ольги Колосовой высшее экономическое образование, она окончила Уральский институт бизнеса в Челябинске по специальности «Финансы и кредит». На управленческих должностях в телекоммуникациях работает более 13 лет. Ольга Колосова начала профессиональное развитие в отрасли связи в челябинском филиале Т2, где она руководила службой продаж, затем возглавила в оренбургском филиале компании коммерческую дирекцию и добилась роста выручки и доли бизнеса.

Затем Ольга возглавляла коммерческий блок телекоммуникационного оператора, предоставляющего услуги широкополосного доступа в Екатеринбурге, а затем более двух лет руководила макрорегиональным филиалом на Южном Урале.

- С Челябинской области началась история нашей компании на Урале, здесь мы занимаем лидирующие отраслевые позиции и всегда ставим себе амбициозные цели по развитию бизнеса. Это требует от директора филиала высоких профессиональных и личных компетенций. Ольга хорошо знает регион и отрасль, имеет большой управленческий опыт. Ее компетенции и экспертность усилят команду челябинского филиала и позволят и дальше задавать рынку темп и работать на опережение запросов наших клиентов в регионе,- рассказала директор макрорегиона «Урал» T2 Светлана Галилеева.

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