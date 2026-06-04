«Необходимо инвестировать»: губернатор Челябинской области предложил поддерживать креативный сектор страны

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Креативный сектор становится драйвером территориального развития. Об этом по время дискуссии «Креативные диалоги» на ПМЭФ-2026 заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он также подчеркнул, что практически каждый регион РФ обладает собственными историческими, индустриальными и культурными ресурсами, которые могут стать основой для развития креативной экономики. По его словам, даже старый завод способен обрести новую жизнь — ярким подтверждением этому служит челябинский кластер «Свобода 2», созданный на месте бывшего стекольного завода.

— Мы видим, что креативная экономика растет высокими темпами, а значит, в нее необходимо инвестировать, — добавил Алексей Текслер.

По данным за 2025 год, доля креативных индустрий в ВВП России превысила 4%. К 2030 году, как поставил задачу президент, этот показатель должен вырасти до 6%.

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