Токсичная рыба на прилавках: предприятие поставляло в магазины сиг с опасным уровнем мышьяка и свинца

Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявило опасную продукцию на одном из предприятий Магнитогорска в Челябинской области. Во время проверки инспекторы отобрали пробы мороженого речного сига. Лабораторный анализ показал, что концентрация мышьяка и свинца в рыбе превышает установленные нормы. Содержание мышьяка составило 1,087 мг/кг при нормативе не более 1,0 мг/кг, свинца — 1,169 мг/кг при допустимом значении также не выше 1,0 мг/кг.

Ведомство аннулировало ветеринарный сопроводительный документ на всю партию опасной продукции. На рыбу, которые все еще находились на предприятии, наложен запрет на движение. Предприятию придется отозвать из торговых точек уже поставленную продукцию.

— Производитель обязан организовать сбор остатков продукции для ее последующей утилизации, — прокомментировали в ведомстве.

До 8 июня предприятие обязано отчитаться о проделанной работе и предоставить акты, подтверждающие уничтожение остатков опасной продукции.

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