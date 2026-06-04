Задаток пропал, продавец исчез: женщина осталась без денег и холодильника из-за мошенника в соцсетях

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

42-летняя жительница Барнаула Алтайского края стала очередной жертвой мошенников. Женщина нашла объявление о продаже холодильника и связалась с продавцом, чтобы обсудить условия. Ей предложили внести задаток в размере 3 тысяч рублей. Покупательница согласилась и перевела деньги, сообщает издание Amic.ru.

Доставку бытовой техники назначили на определенное время, но холодильник так и не привезли. После получения денег продавец перестал выходить на связь. Более того, мошенник удалил всю переписку, чтобы женщина не могла подтвердить факт договоренностей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю напомнили, что при покупках в интернете стоит быть осторожнее и не переводить предоплату незнакомцам. Лучше выбирать проверенные площадки и, по возможности, оплачивать товар при получении.

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