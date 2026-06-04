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НовостиЭкономика4 июня 2026 9:33

Халяль и англичане: что мешает южноуральским товарам выйти на рынки Азии и Африки

Министр Глухарев рассказал о барьерах в развитии экспорта Челябинской области
Павел ПОНОМАРЕНКО
Халяльные товары из Челябинской области признаются таковыми не во всем исламском мире.

Халяльные товары из Челябинской области признаются таковыми не во всем исламском мире.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2022 года Челябинская область активно налаживает экономические связи со странами глобального Юга. Это очень пестрый конгломерат государств, в каждом из которых есть законы и культурные особенности, которые могут быть барьерами для взаимовыгодных поставок, рассказал в интервью «Губернии» министр международного сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев.

— На Ближнем Востоке многие товары должны иметь сертификат о халяльности —соответствия продукта нормам ислама. И это не только продукты питания, но иногда даже косметика. Такой документ, выданный в России, не признается в некоторых странах, например, в Индонезии. И возникает необходимость получать местный сертификат, — делится министр.

Другая особенность связана с Африкой, где, как наследие колониальной эпохи, до сих пор сильны позиции Великобритании и Франции. «Выход наших компаний может быть ограничен, если, например, французская компания имеет договоренности с каким-нибудь местным чиновником не пускать на местный рынок конкурентов из других стран», — замечает Дмитрий Глухарев.

Осложняет работу и геополитическая нестабильность. Например, из-за событий в Иране сейчас закрыт порт Бендер-Аббас, через который шли поставки южноуральских товаров в Индию и Африку. Однако, по словам министра, эта конъюнктура не меняет стратегии экономического сотрудничества Челябинской области с глобальным Югом.

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