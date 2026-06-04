Халяль и англичане: что мешает южноуральским товарам выйти на рынки Азии и Африки

Халяльные товары из Челябинской области признаются таковыми не во всем исламском мире. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2022 года Челябинская область активно налаживает экономические связи со странами глобального Юга. Это очень пестрый конгломерат государств, в каждом из которых есть законы и культурные особенности, которые могут быть барьерами для взаимовыгодных поставок, рассказал в интервью «Губернии» министр международного сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев.

— На Ближнем Востоке многие товары должны иметь сертификат о халяльности —соответствия продукта нормам ислама. И это не только продукты питания, но иногда даже косметика. Такой документ, выданный в России, не признается в некоторых странах, например, в Индонезии. И возникает необходимость получать местный сертификат, — делится министр.

Другая особенность связана с Африкой, где, как наследие колониальной эпохи, до сих пор сильны позиции Великобритании и Франции. «Выход наших компаний может быть ограничен, если, например, французская компания имеет договоренности с каким-нибудь местным чиновником не пускать на местный рынок конкурентов из других стран», — замечает Дмитрий Глухарев.

Осложняет работу и геополитическая нестабильность. Например, из-за событий в Иране сейчас закрыт порт Бендер-Аббас, через который шли поставки южноуральских товаров в Индию и Африку. Однако, по словам министра, эта конъюнктура не меняет стратегии экономического сотрудничества Челябинской области с глобальным Югом.

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