Губернатор Челябинской области и глава «Аэрофлота» обсудили новые рейсы из Челябинска и Магнитогорска в другие регионы страны

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился на ПМЭФ с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Главная тема — новые авиамаршруты из Челябинской области. Сейчас из столицы Южного Урала можно улететь по шести направлениям: Москва, Питер, Сочи, Красноярск, Хургада и Шарм-эль-Шейх. Итого — до 108 рейсов в неделю. Из Магнитогорска «Аэрофлот» отправляет два самолета в день до Москвы.

Челябинский аэропорт по итогам 2025 года принял и отправил 2,16 миллиона путешественников. Из них 1,39 миллиона воспользовались услугами «Аэрофлота». За первые пять месяцев 2026-го пассажиропоток авиакомпании вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пассажиропоток магнитогорской воздушной гавани в прошлом году достиг 279 тысяч человек. Почти 60% из них (166 тысяч) пришлись на рейсы «Аэрофлота». Сейчас в городе продолжается строительство нового терминала площадью 6,1 тысячи квадратных метров. Проект вошел в список приоритетных и финансируется при поддержке ВЭБ.РФ.

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