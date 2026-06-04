Возмущался и ругался: пьяного челябинца не пустили в самолета до Санкт-Петербурга

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В аэропорту Челябинска транспортная полиция задержала 36-летнего пассажира, который устроил дебош у выхода на посадку рейса в Санкт-Петербург. Мужчина пришел на регистрацию в состоянии сильного опьянения. Авиакомпания отказалась пускать его на борт, после чего он начал нецензурно ругаться и возмущаться. Сотрудники обратились за помощью в полицию. Об этом сообщают журналисты ИА «Уральский Меридиан».

Правоохранители доставили нарушителя в линейный отдел. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. До суда мужчина находился в спецпомещении для задержанных. Как оказалось, ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.

В тот же день Металлургический районный суд Челябинска рассмотрел дело и назначил нарушителю 12 суток административного ареста. Все это время мужчина проведет под стражей.

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