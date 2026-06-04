Возле двух озер в Челябинской области могут появиться новые базы отдыха

Земли из категории сельскохозяйственных перевели в категорию охраняемых и предназначенных для отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кунашакском районе появились дне новых особо охраняемых территории. Закон о переводе участков из категории сельскохозяйственных земель в другой статус приняли депутаты областного Законодательного собрания.

Как сообщили в пресс-службе ЗСО, речь об участках площадью 2,2 гектара и 7,3 гектара, которые находятся рядом с деревнями Чебакуль и Карагайкуль. Земли находятся в водоохранной зоне возле озер, а использовать их для земледелия все равно было невозможно – почва неплодородная.

Теперь предназначение земель пропишут как рекреационное. Это позволит разместить на берегах озер базы отдыха.

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