Студотряды возвращаются спустя 10 лет: Челябинская область примет 2500 участников на Всероссийский слет

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Челябинская область в ноябре 2026 года станет хозяйкой Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 67-го трудового семестра. Мероприятие соберет около 2500 участников со всей страны. Договоренность об этом была закреплена на Петербургском международном экономическом форуме – 2026: губернатор Алексей Текслер и член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Юлия Дрожжина подписали положение о проведении слета.

Встреча главы региона с руководством «Российских Студенческих Отрядов» прошла на полях ПМЭФ. Алексей Текслер подчеркнул, что область уже принимала аналогичный слет 10 лет назад, и он оставил у участников очень хорошие воспоминания.

– К проведению мероприятия мы подходим серьезно. К сентябрю завершим вторую очередь межуниверситетского кампуса, откроем новые гостиницы. Рядом с кампусом развивается и спортивная инфраструктура. Студенческие отряды для Челябинской области – важная часть истории и молодежной политики. Мы активно развиваем это движение по самым разным направлениям – в строительстве, образовании, здравоохранении, вовлекаем в него студентов колледжей, поддерживаем связь поколений, – отметил Алексей Текслер.

Юлия Дрожжина, в свою очередь, поблагодарила губернатора за личную поддержку и отметила, что выбор региона закономерен.

– Всероссийский слет студенческих отрядов – главное событие года для нашего движения. Уже этой осенью Челябинск примет около 2500 участников со всей страны. Регион давно стал одной из ключевых точек на карте РСО, где реализуются крупные трудовые проекты и формируются сильные традиции студотрядовского движения. Каждое лето сюда приезжают сотни студентов из разных уголков России и дружественных стран работать на всероссийских проектах, – рассказала она.

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