Инвестиции свыше 500 млрд рублей: Челябинская область подтвердила лидерство в рейтинге АСИ

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

На Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических инициатив представило ежегодный Национальный рейтинг. Челябинская область по итогам 2025 года заняла 9 место, сохранив позиции в группе лидеров.

– В первую очередь для нас важно, чтобы бизнесу было удобно и выгодно работать в Челябинской области. При этом должно быть комфортно как местным, так и внешним инвесторам, чтобы они выбирали именно наш регион для запуска своих проектов. И речь не только о крупном бизнесе: крайне необходимо, чтобы малое и среднее предпринимательство наращивало свои показатели в структуре региональной экономики, – отметил губернатор Алексей Текслер.

Объем инвестиций в основной капитал региона второй год подряд превышает 500 млрд рублей. Создана особая экономическая зона «Южноуральская», резиденты которой планируют вложить около 50 млрд рублей. Продолжается строительство крупных промышленных объектов.

– Именно поэтому мы выстраиваем комплексную систему поддержки на всех уровнях: привлекаем федеральные механизмы, развиваем региональные и муниципальные, – подчеркнул Алексей Текслер.

Работа с инвесторами ведется на базе регионального инвестиционного стандарта, внедряется новая целевая модель ведения бизнеса. Мероприятия по улучшению инвестклимата в 2026 году продолжаются.

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