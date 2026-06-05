В Челябинское области 10-12 июня изменится расписание электричек

В Магнитогорск и Екатеринбург вышлют дополнительные поезда Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области из-за праздничных июньских выходных изменится график движения пригородных поездов. Об этом предупредили в «Свердловской пригородной компании», которая выполняет перевозки.

12 июня отменят электричку №6004 «Полетаево-1 – Челябинск» отправлением в 07:31.

10 и 11 июня в 13:42 отправят дополнительные поезда №7007/7027 «Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург».

Также 10 и 11 июня назначены дополнительные рейсы поезда №7028/7008 «Екатеринбург– Верхний Уфалей – Челябинск» в 11:41.

Дополнительные рейсы 11 июня выполнят электричка №7905 «Челябинск – Магнитогорск» в 12:27 и поезд №7906 «Магнитогорск– Челябинск» в 11:27.

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