В Челябинске организатор вебкам-студий незаконно заработал и отмыл 16 млн рублей

Судить будут сазу 16 человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске в суд передали уголовное дело 27-летнего мужчины и 15 его подчиненных. Их обвиняют в незаконном изготовлении порнографических материалов. Организатору подпольного бизнеса вдобавок придется отвечать за отмывание денег.

— С января 2022 по май 2025 года участники организованной преступной группы в помещениях вебкам-студий совершали незаконную публичную демонстрацию порнографических материалов и порнографических предметов, — сообщили в пресс-службе Советского райсуда Челябинска.

По данным следствия, за трансляции в интернете челябинцы получили 16 млн рублей. Их руководитель легализовал средства и поделил между соучастниками.

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