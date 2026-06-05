В Челябинске муж и жена открыли подпольный банк

В полиции закончили расследование уголовного дела супругов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске супругов будут судить за незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот платежей и незаконное образование юридического лица.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 45-летний мужчина и 42-летняя женщина занялись подпольным кассовым обслуживанием бизнесменов, выдавали и принимали деньги. Операции проводили через расчетные счета подставных фирм.

Супругам удалось заработать на комиссиях за обслуживание свыше 30 млн рублей.

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