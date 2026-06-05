Челябинских водителей в выходные ждут массовые проверки

Проверки проведут в субботу и воскресенье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске сотрудники ДПС перешли на усиленный режим работы. В выходные 6 и 7 июня в городе устроят сплошные проверки.

— Госавтоинспекторы выйдут на оживленные участки дорог для проверки водителей и пассажиров автотранспорта, — предупредили в ГАИ Челябинска.

Особенно тщательно будут искать тех, кто злоупотребляет алкоголем, а потом садится за руль. На улицы выведут передвижной пункт медосвидетельствования, который позволяет на месте проверять автомобилистов на состояние опьянения.

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