В Златоусте по инициативе жителей строится сквер на улице Румянцева

Фото: Правительство Челябинской области

В Златоусте на улице Румянцева между домами № 21, 23 и 25 началось благоустройство сквера. Эту территорию в 2025 году выбрали жители: она собрала почти 7 тысяч голосов в конкурсе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день подрядчик завершил демонтаж старых покрытий, далее там предстоить уложить новую тротуарную плитку, смонтировать освещение и восемь камер наблюдения, установить игровые элементы. А рядом со сквером появится новый тротуар с пандусом, освещением, лавочками и урнами. Работы завершат в срок до 31 июля, гарантия на работы продлится три года.

Голосование за проекты благоустройства территорий в городах Челябинской области на 2027 год продолжается и сегодня. Оно продлится до 12 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.