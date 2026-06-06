Челябинским пожарным пришлось вскрывать подвал бензорезом для тушения огня

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Инцидент произошел сегодня утром, 6 июня, в двухэтажном ресторане на улице Игуменка. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших среди них не было.

— Пожарные вскрыли подвал с помощью бензореза. Два звена газодымозащитной службы проникли в задымленное помещение, где установили, что горит электрощитовая, — сообщили в ГУ МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стала авария электропроводки. Пострадавших нет.

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