В Магнитогорске 12 нелегалов ожидают выдворения после полицейской операции

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Правобережном районе Магнитогорска полиция проводит на стройках и рынках масштабные рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства. У иностранцев проверяли личные документы и разрешения на работу. В ходе операции «Нелегал» полицейские составили 54 административных протокола.

— По результатам проверок судами принято решение об административном выдворении 12 иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Возбуждено 7 уголовных дел за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет, — сообщает областное ГУ МВД.

Профилактическое мероприятие продлится в Магнитогорске до 10 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.