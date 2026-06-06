Мэрия Челябинска отправила в зону СВО сотни запчастей для машин

Фото: Алексей Лошкин / МАХ

Администрация Челябинска направила в зону СВО груз с помощью для бойцов. В него вошли запасные части для автомобилей, закупленные городским КУИЗО по поручению главы города Алексея Лошкина. Всего по заявке военнослужащих, которые находятся на передовой, им направили несколько сотен единиц оборудования.

— Очередная партия помощи уже в пути, представители подразделения ее сопровождают. Мы знаем, что ребята всегда ждут подмоги. Наша задача — реагировать на запросы и делать все возможное, — отметил Алексей Лошкин.

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