Дожди, местами грозы и град: погода будет неустойчивой на Южном Урале 7 июня

Дожди с грозами и градом пройдут не во всех районах области. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области сохраняется уже привычная погода: тепло, но дождь и грозы. В воскресенье, 7 июня, днем температура поднимется до +19, +24 градусов. И это при том, что ночью она опускалась всего до +5.

Синоптики предупреждают, что большую часть дня будет облачно, но редкие прояснения все же будут. В большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди. А местами компанию им составят грозы и град.

Ветер будет не сильным, но при грозе возможны сильные порывы.

Непосредственно в Челябинске днем потеплеет до +23. В некоторых районах пройдут дожди с грозами.

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