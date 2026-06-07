Два человека погибли и два пострадали в страшной ночной аварии в Челябинске

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Смертельная авария произошла в Челябинске 6 июня в 23:36 на улице Гагарина. Столкнулись две машины: «Мерседес», за рулем которого был 32-летний мужчина, и «Лада гранта» под управлением 23-летнего парня.

Водитель и 49-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте аварии. Во второй машине пассажирки 26 и 24 лет получили травмы. А прохожие застали жуткую картину – ведь авто смяло, номера оторвало.

– Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего, – отметили в пресс-службе ГАИ Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.