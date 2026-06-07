В Челябинске до конца лета закроют движение на участке улицы Комсомольской

Проезд будет закрыт до конца лета. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Движение на участке улицы Комсомольской частично закроют до конца лета. Ограничения начнут действовать уже с 9:00 8 июня, а снимут их только в 17:00 31 августа. Речь идет об участке в районе пересечения с Красным переулком.

Как рассказали в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства, это связано с проведением там работ по выносу газораспределительной сети.

Важно, что участок закроют и для пешеходов, и для водителей. Поэтому маршрут лучше планировать заранее.

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