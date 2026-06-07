Вместо горячей воды – зеленая: в Челябинске пройдут испытания теплосетей

Из крана может пойти зеленая вода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

У челябинцев из крана может пойти зеленая вода. Ведь 8 и 9 июня в городе пройдут испытания теплосетей. Краситель поможет выявить места утечек.

Если вместо горячей воды из крана пойдет зеленая, нужно сообщить об этом в управляющую компанию и «УСТЭК-Челябинск». Если заметите зеленый разлив на улице, обратитесь туда же.

– Краситель безопасен для человека и окружающей среды, но не предназначен для использования в бытовых нуждах, – добавили в администрации Челябинска.

Испытания будут проходить в двух районах: Советском (улицы Доватора, Блюхера, Тарасова, Дарвина, Кузнецова, Сулимова и Троицкий тракт) и в Центральном (Энтузиастов, Энгельса, Татьяничевой, Воровского, Лесопарковая и Худякова).

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