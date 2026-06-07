Поезд Победы с интерактивной выставкой приедет в Челябинск 10 и 11 июня

Поезд Победы прибудет в Челябинск 10 июня. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Поезд Победы сделает остановку в Челябинске на железнодорожном вокзале. На протяжении двух дней, 10 и 11 июня, жители и гости города смогут увидеть необычную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войны.

Размещенная в составе поезда выставка позволяет детям и взрослым лучше изучить историю с помощью современных технологий. В 10 вагонах с точностью воссоздали атмосферу военных лет.

Посетить выставку можно бесплатно, но количество мест будет ограничено. Поэтому регистрация проходит онлайн на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрация откроется за сутки до прибытия поезда.

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