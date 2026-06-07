«Это звание мы заслужили вместе»: Олег Митяев стал амбассадором проекта «Челябинск – культурная столица 2027»

Олег Митяев. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

На сцене юбилейного, 50-го, Ильменского фестиваля Олег Митяев стал амбассадором проекта «Челябинск – культурная столица 2027». Соответствующую табличную ему вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

– Это звание мы заслужили все вместе. И конечно, особую роль здесь сыграл народный артист России Олег Григорьевич Митяев. Уже несколько десятилетий его имя остается одним из символов южноуральской культуры, – написал глава региона в социальных сетях.

В этом году Ильменскому фестивалю исполнилось 50 лет. В этот раз он проходит в Сквере искусств с 5 по 7 июня. Авторская песня объединила несколько поколений, давай возможность поговорить о главном.

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