Не забудьте зонтик! Рабочая неделя начнется с туманов, дождей, гроз и града

Дождь обещают и ночью, и днем. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Дожди с грозами и не думают уходить из Челябинской области. Ведь новая рабочая неделя начнется с такой же погоды. Подробный прогноз на понедельник, 8 июня, опубликовал Челябинский гидрометеоцентр.

Ночью на понедельник температура опустится до +10, +15 градусов, а в низинах и вовсе до +7. Днем потеплеет до +18, +23. Ветер будет неустойчивым, с порывами.

И ночью, и днем в большинстве районов пройдут дожди, где-то – с грозами и градом. Утром синоптики обещают туманы.

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