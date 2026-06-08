«Укрепляем оборону»: ХК «Металлург» подписал на два сезона защитника Провольнева

Владислав Провольнев. Фото: cska-hockey.ru

У магнитогорского хоккейного клуба новое усиление. Следующие два сезона за «Металлург» будет играть 31-летний защитник Владислав Провольнев.

– Укрепляем оборонительную линию команды подписанием Владислава Провольнева. Он обладает колоссальным опытом, – подчеркнул спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.

Сильная сторона Провольнева – его габариты. За ее счет он и добавил мощи обороне «Металлурга».

В копилке у Провольнева много наград: Кубок Харламова, Кубок мира среди молодежных команд. А Кубок Гагарина вместе с ЦСКА получил два сезона подряд.

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