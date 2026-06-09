В Челябинской области в течение месяца выполнят первоначальные работы для рекультивации огромной свалки

Фото: минэкологии Челябинской области

В Троицке Челябинской области рабочие занимаются рекультивацией закрытой свалки в районе Южного промышленного узла. Как сообщили в региональном министерстве экологии, сейчас формируют «тело» свалки, прокладывают подъездные дороги и проделывают скважины для отвода газа. Все это рассчитывают выполнить в течение месяца.

Когда первоначальные работы завершатся, специалисты укроют мусор девятью слоями изоляционных материалов, обустроят ливневку и систему отвода газа.

А на финальном этапе рекультивации получившийся из мусорного полигона холм засыплют землей и засеют газонной травой.

Напомним, за 40 лет свалка разрослась до 15 гектаров и скопила свыше 760 тыс. кубометров отходов. Ее закрыли в 2020 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.