Челябинск снова в золоте: команда по баскетболу 3х3 «Курчатов» стала чемпионом России

«Курчатов» впервые в истории челябинского баскетбола выиграл титул чемпиона России. Фото БК «Курчатов»

В Сочи завершился решающий этап чемпионата России по баскетболу 3х3 (VIII тандем «Мастер»). «Курчатов» подошел к этому этапу на втором месте. Для победы в чемпионате челябинцам необходимо было выигрывать турнир.

На групповом этапе команда уверенно вышла в плей-офф с первого места. В четвертьфинале без сложностей переиграла «Зенит-Академию». В полуфинале «Курчатов» встретился с принципиальным соперником — действующим чемпионом страны — пермским Bionord Pro. Команда Станислава Сотникова повела в счете со старта матча и довела дело до победы (19:17).

Судьба чемпионства решалась в финальном матче: кто выигрывает игру — тот забирал главную награду сезона. «Курчатов» в упорном поединке одолел «Московский» (21:18) и впервые в истории стал победителем чемпионата России.

Отметим, что «Курчатов» был создан всего несколько лет назад — летом 2022 года. За это время команда смогла пройти путь от новичков до чемпионов. Перед стартом сезона были проведены точечные усиления с сохранением состава, которым в августе 2025 года была одержана победа в Гранд-финале Winline Лиги 3х3. Целью на этот сезон было попадание в тройку лучших. Но команда сумела перевыполнить план, завоевав золотые медали.

В составе «Курчатова» выступили игроки — Андрей Киселев, Иван Цуканов, Александр Черевко, Антон Зарецкий, Илья Герасимов, тренер — Станислав Сотников.

Президент БК «ЧБК» Николай Сандаков, комментируя успех команды, отметил, что игроки «Курчатова» выполнил нормативы мастеров спорта, и это сложно достижимый норматив в игровых видах спорта.

— Парни сотворили большой прорыв для южноуральского баскетбола. Теперь в Челябинске внимания к когда-то уличной дисциплине станет еще больше, а наш чемпионский состав будет защищать трофей, — подчеркнул Николай Сандаков.

По ходу решающего тандема были вручены и индивидуальные награды:

— Тренер команды «Курчатов» Станислав Сотников — «Тренер сезона» Winline Чемпионата России 3х3 в сезоне 2025/2026;

— Президент БК «ЧБК» Николай Сандаков — «Топ-менеджер сезона», а также отмечен наградой за «Вклад в WINLINE ЧР 3х3» Winline Чемпионата России 3х3 в сезоне 2025/2026;

— MVP VIII тандема «Мастер» – Андрей Киселев.

Кстати, в Сочи женская команда «Позитив» в VIII Тандеме «Мастер» завоевала бронзовые награды.

Напомним, что золотые медали «Курчатова» — это очередной успех южноуральского баскетбола. В мае чемпионский титул выиграл баскетбольный клуб «ЧБК». А женская команда «Металлург» из Магнитогорска стала победителем чемпионата Высшей лиги.

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