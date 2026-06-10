Помогаем справиться с тяжелой болезнью: в Челябинске прошел благотворительный турнир по баскетболу 3х3 «АнгелБаскет»

В Челябинске прошел VI благотворительный турнир по баскетболу 3х3 «АнгелБаскет». Фото ФБЧО

Большой спортивный праздник прошел в челябинском Парке Гагарина сразу в нескольких локациях. Это «Леброша BOOM», фестиваль мороженого «ЕдиноРожок», семейный турнир FamilyCup, Woman баскет-лига, Матч друзей и VI благотворительный турнир по баскетболу 3х3 «АнгелБаскет».

Главная цель спортивного праздника — собрать деньги на лечение 17-летнего Владислава Мысловича. Необходимая сумма в размере более 140 тысяч рублей была собрана. Организаторы рассказали, что Влад сможет ежемесячно прилетать в Москву для осмотров детским онкологом и проведения заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами в детской Морозовской больнице.

— Из восьми детей, которым помогали в рамках всех предыдущих турниров, четверо закончили лечение и присоединились к своему счастливому свободному детству. В этот раз на «АнгелБаскете» присутствовала Айгиза Эркаева — героиня III турнира, и это здорово, так как участники могут видеть, кому реально оказывается помощь. Благодарю президента Федерации баскетбола Николая Сандакова и идейного вдохновителя проекта Ольгу Алейникову за рождение три года назад такого прекрасного мероприятия, которое продвигает культуру благотворительности на Южном Урале, — отметила директор Благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Поддержал участников «АнгелБаскета» и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который вместе с супругой — учредителем Фонда 2020 — Ириной Текслер посетил площадку, где весь день разворачивались баскетбольные баталии.

— Мы проводим летний «АнгелБаскет» с акцентом на массовый спорт, вовлечение коллективов и социально-ответственного бизнеса. С помощью турнира решаем важную благотворительную задачу: помогаем парню справиться с тяжелой болезнью. У нас получилось сегодня полностью закрыть сбор Владиславу Мысловичу. Такой результат показывает, что мы не зря в шестой раз организовываем мероприятие. Спасибо благотворительному движению «Искорка Фонд» за ежедневную работу и возможность к ней присоединиться, — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

VI благотворительный турнир по баскетболу 3х3 «АнгелБаскет», тройка призеров:

1 место — «Библиотека Лаунж» (Евгений Репенков, Алексей Щепотьев, Константин Чиянов и Максим Огарков)

2 место — Сборная Федерации бокса Челябинской области (Вениамин Плехов, Тамерлан Касымов, Иван Нелюбов и Арсений Чванов)

3 место — «Xpage» (Илья Гасников, Дмитрий Яковлев, Сергей Широченков и Александр Савочкин)

В VI «АнгелБаскете» приняли участие 12 команд из промышленной, строительной, медицинской, сельскохозяйственной, IT, спортивной и медиа-сферы. Впервые в турнире приняли участие школьники из СОШ №36 и юные баскетболисты Уральской баскетбольной академии.

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