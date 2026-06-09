У ям дежурит чучело: на разбитом участке дороги появился необычный «арт-объект»

Фото: читатель РИЦ «Югра»

На повороте с трассы Тюмень – Сургут в сторону Горноправдинска рядом с разбитым участком дороги появилось чучело дорожного работника, пишет informugra.ru. По словам водителей, «арт-объект» появился после схода снега, а вот каких-то предупреждающих о неровной дороге знаков не наблюдалось.

– Здесь по всему повороту на Горноправдинск ямы на разных участках. Но поскольку трассой пользуются преимущественно югорчане, возможно, поэтому никто не ремонтирует, — считает водитель Алексей Куприянов. — Это как общий соседский забор, который завалился, но каждый сосед считает, что не он должен ремонтировать.

Адвокат Владимир Филатов напомнил, что за ненадлежащее содержание дорог предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 12. 34 КоАП РФ, штрафы составляют от 2 до 3 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических.

При этом, отмечается, на дня дорожные знаки все же появились и начались ремонтные работы.

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