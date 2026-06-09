Звездный малыш: челябинцам предложили придумать имя для новорожденного олененка

Фото: Челябинский зоопарк

В семействе пятнистых оленей в Челябинском зоопарке пополнение – на свет появился кроха-олененок.

—Счастливая мама – самка Марина – постоянно держит малыша в поле зрения, даже если отходит к еде, и периодически бдит за тем, куда направляются его тонкие ножки-веточки, — рассказали в зоопарке.

Фото: Челябинский зоопарк

Имя для малыша еще не придумали. За идеями обратились к челябинцам: горожанам предложили писать свои варианты на страницах зоопарка в соцсетях. Единственное условие – проявить хотя бы минимум оригинальности и придумать что-то кроме «Бемби».

Горожан вдохновила россыпь пятнышек-звездочек на боках олененка, так что они принялись изобретать имена, связанные со звездным небом: Космос, Орион, Марс. Есть, впрочем, и другие предложения, например, Тошка и Елисей.

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