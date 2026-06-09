На ГИС Торгах объявлена продажа национализированной гостиницы экс-губернатора Юревича

Отель выставили на продажу вслед за торговыми центрами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский отель Radisson Blu выставили на торги за 994 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте ГИС Торги. Аукцион объявлен по продаже 100% доли в уставном капитале ООО «ОтельСтрой» — это компания-собственник гостиницы Radisson Blu по улице Труда.

Аукцион проводится в электронной форме в рамках продажи государственного и муниципального имущества. Прием заявок от потенциальных покупателей стартовал 9 июня и продлится до 16 июня 2026 года. Итоги торгов станут известны 18 июня.

Для участия в торгах претенденты должны внести задаток в размере почти 198,8 млн рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 9 942 250 рублей, что составляет 1% от начальной цены.

Radisson Blu Hotel — первый отель премиум-класса в Челябинске, открытый в 2014 году. После национализации холдинга «Макфа» гостиница перешла в собственность государства, после чего началась распродажа активов. Ранее на торги уже выставлялись ТРК «Родник» и «Алмаз» единым лотом. Сейчас также ищут нового владельца ТРК «Урал», начальная цена которого составляет 794,5 млн рублей.

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