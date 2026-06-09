Полиция накрыла нелегалов в теплицах Аргаяшского и Сосновского районов

Полиция ищет нелегалов на тепличных хозяйствах. Фото: кадр видео ГУ МВД России.

Полиция Челябинской области вместе с бойцами Росгвардии нагрянула в теплицы около деревни Калиновка Аргаяшского района и деревни Туктубаево Сосновского района.

Силовики проверили, законно ли приезжие находятся в стране и есть ли у них разрешение на работу. Итог рейда — 11 административных нарушений. Семь иностранцев нарушили режим пребывания в России, за что на них составили протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. Еще четверых поймали на незаконной трудовой деятельности без патента (статья 18.10 КоАП РФ).

Теперь полицейские ищут работодателей, которые наняли нелегалов. За каждого такого сотрудника хозяину теплиц грозит штраф до 800 тысяч рублей. Еще один вариант наказания — приостановка работы предприятия на срок до 90 дней.

Операция «Нелегал» на территории Челябинской области идет уже восемь дней. За это время полицейские раскрыли 82 преступления и составили 864 протокола в сфере миграции. Следователи завели 59 уголовных дел, большинство из которых — за фиктивную регистрацию иностранцев.

Высылка из страны грозит 112 мигрантам. 149 иностранцам закрыли въезд в Россию.

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