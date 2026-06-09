Вновь вернулся в тройку сильнейших: гонщик из Челябинска стал вторым на этапе чемпионата России по мотокроссу

Фото: мотоакадемия AS-25

Серебро Александр Анферова позволило команде AS-25 выиграть в клубном зачете. Фото: мотоакадемия AS-25

Гонщик из Челябинска Александр Анферов стал вторым на четвёртом этапе чемпионата России по мотокроссу. Такой результат позволил ему повысить личный рейтинг и принести победу команде AS-25 в клубном зачете

В минувшие выходные на трассе под Санкт-Петербургом развернулась настоящая драма: победитель предыдущего этапа чемпионата страны в классе МХ-2 ошибся на заезде и вылетел из борьбы за медали. Челябинец Александр Анферов воспользовался этим и показал всю мощь южноуральского мотокросса.

— После предыдущего этапа в Красном-на-Волге у меня сломался мотоцикл, пришлось купить новый. Заряжаю его на успех. Старт у меня как обычно был неудачный, но по ходу заезда удалось выбраться на вторую позицию, чему безусловно очень рад, — поделился между гонками Александр Анферов.

По итогам стартов в классе МХ-2 челябинец впервые за долгое время вернулся в топ-3, став серебряным призером четвертого этапа чемпионата России по мотокроссу. Его результат позволил улучшить статистику всей команды и помог ей выиграть клубный зачет на соревновании в Ленинградской области.

Следующий этап элитной серии российского мотокросса пройдет в столице в предстоящие выходные.

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