К 290-летию Челябинска: в областной архив переданы уникальные работы и документы писателя и военного журналиста Юрия Либединского

В челябинский областной архив переданы уникальные документы, издания и вещи писателя и военного журналиста Юрия Либединского. Фото предоставлено ЧГИК

В Челябинском государственном институте культуры в рамках XVII Всероссийской научно-практической конференции «Природное и культурное наследие Урала» состоялось знаковое событие — передача уникального наследия известного южноуральского писателя, журналиста, военного корреспондента Юрия Николаевича Либединского (1898 – 1959) из фондов Научной библиотеки ЧГИК в фонды Областного государственного архива Челябинской области.

В институте культуры рассказали, что личные вещи, документы, книги в свое время были переданы вузу семьей Либединских. Особую ценность представляют издания книг 1920-х годов, сохранившихся в незначительном количестве экземпляров.

Его именем названы одна из улиц Челябинска, а также Миасская центральная городская библиотека. На здании бывшего реального училища, выпускником которого был Либединский, размещена мемориальная доска. Передача исторического наследия в областной архив была приурочена к празднованию 290-летия Челябинска. Юбилейная дата будет отмечаться в сентябре этого года.

Первая известность к Либединскому пришла с публикацией в 1922 году повести «Неделя» — о революционных событиях в Челябинске. Юрий Николаевич автор повестей «Комиссары» (1925), романов «Завтра» (1923), «Поворот» (1927), «Рождение героя» (1930), «Баташ и Батай» (1940—1941), военных очерков и рассказов. С 1923 года из Челябинска переехал в Москву. Работал одним из руководителей Союза писателей СССР.

Во время Великой Отечественной войны служил в ополчении, затем работал корреспондентом фронтовых газет «Красный воин» и «Красная звезда». Получил звание майора. Восстановился после контузии, снова пошел на фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы».

— Писатель очень любил Урал. В своей талантливой мемуаристике, изданной московским и Южно-Уральским издательствами в 60-х годах, он с невероятной теплотой и фотографической точностью описывает Челябинск и его окрестности. Именно поэтому в юбилейный для нашего города год жителям промышленного мегаполиса чрезвычайно важно отождествление фигуры Юрия Николаевича Либединского со своим регионом. Это важно во всех смыслах: для творческого развития региона, формирования гордости за свою малую родину, развития интереса к истории родного края, — подчеркнул ректор института культуры, доктор культурологии, профессор Сергей Борисович Синецкий.

Церемония передачи культурного наследия автора представляла собой библиотечно-историческую театрализацию, подготовленную студентами. Перед взором присутствовавших словно ожили известные общественные деятели нашего города: Самуил Моисеевич Цвиллинг, Евдоким Лукьянович Васенко и, конечно, сам Юрий Николаевич Либединский.

Заместитель директора областного архива Светлана Рифовна Ардашова отметила, что переданная коллекция ценна тем, что представляет собой комплекс документов. Областной архив имеет опыт, ресурсы и возможность более масштабной работы по раскрытию редких и уникальных материалов нашего талантливого земляка для широкой общественности.

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