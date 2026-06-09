Челябинскую строительную компанию «Форвард» хотят признать банкротом два кредитора

Ижевский «Лиман» требует включить 49,5 млн рублей в долги челябинского застройщика Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Челябинская строительная компания «Форвард» оказалась под угрозой банкротства. В Арбитражный суд Челябинской области поступило сразу два заявления от кредиторов, требующих признать должника несостоятельным.

Первый иск подал ижевский «Лиман» 30 мая 2026 года. Компания просит включить в третью очередь реестра требований кредиторов задолженность в размере почти 49,5 млн рублей. Также заявитель хочет утвердить временного управляющего из союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Судья принял заявление «Лимана» к производству. Первое заседание назначили на 13 июля 2026 года.

Второго кредитора суд пока не пропустил. Им стало ООО «Строительно-ремонтные работы» из Новороссийска. Компания также хочет признать челябинского должника банкротом и направила свое заявление 1 июня. Однако 9 июня суд оставил иск новороссийской компании без движения.

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