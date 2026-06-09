Челябинец заработал миллионы на обещаниях решить вопросы с чиновниками и получил за это 3,5 года колонии

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Ленинский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор 43-летнему жителю Челябинска, который убедил директора коммерческой организации в своих связях с чиновниками. За обещание помочь с заключением госконтрактов на ремонт и строительство дорог мужчина получил от бизнесмена более 50 миллионов рублей. Как выяснили сотрудники УФСБ, реально повлиять на решение чиновников злоумышленник не мог.

По данным ИА «Уральский меридиан», деньги передавались частями и поступали на счета челябинца на протяжении длительного времени. Бизнесмен рассчитывал, что благодаря «нужным связям» его компания получит выгодные государственные контракты. Однако обещанной помощи директор так и не дождался, после чего обратился в правоохранительные органы.

Челябинца приговорили к 3,5 годам лишения свободы колонии общего режима. А также он обязан выплатить штраф еще на 900 тыс. рублей.

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