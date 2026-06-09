Тучи мгновенно накрыли район Челябинска. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

На Челябинск 9 июня обрушился град. Об этом сообщают жители Паркового-2 и поселка Западного. Читатели прислали фото и видео стихии.

Челябинский ЦГМС сообщает, что такая погода сохранится в ближайшие дни. 10 июня в Челябинске пройдут сильные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигнуть 12 метров в секунду. Воздух прогреется до + 19 градусов.

Град в Челябинске 9 июня 2026

По области также ожидаются ливни, грозы и град — местами крупный. При грозах порывы могут усиливаться до 20-25 метров в секунду.

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