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НовостиОбщество9 июня 2026 14:39

На северо-западе Челябинска прошел градвидео

На Челябинскую область надвигаются ливни, град и ветер до 25 метров в секунду
Ольга ЩАПИНА
Тучи мгновенно накрыли район Челябинска.

Тучи мгновенно накрыли район Челябинска.

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

На Челябинск 9 июня обрушился град. Об этом сообщают жители Паркового-2 и поселка Западного. Читатели прислали фото и видео стихии.

Челябинский ЦГМС сообщает, что такая погода сохранится в ближайшие дни. 10 июня в Челябинске пройдут сильные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигнуть 12 метров в секунду. Воздух прогреется до + 19 градусов.

Град в Челябинске 9 июня 2026

По области также ожидаются ливни, грозы и град — местами крупный. При грозах порывы могут усиливаться до 20-25 метров в секунду.

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