Ветераны СВО готовятся занять управленческие должности по программе «Герои Южного Урала»

Кадровый проект работает в Челябинской области год. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Участники первого потока программы «Герои Южного Урала» завершают работу над дипломами и скоро получат реальные должности в регионе. Проект помогает ветеранам специальной военной операции вернуться к мирной жизни и стать управленцами высшего звена.

Каждый из выпускников выбрал сферу, в которой планирует развиваться дальше. За время обучения они не раз доказывали, что умеют принимать решения в сложных условиях и готовы делать жизнь южноуральцев комфортнее.

— Цель проекта «Герои Южного Урала» — не только помочь ребятам, прошедшим специальную военную операцию, адаптироваться к мирной жизни, но и дать возможность проявить лидерские качества, стать настоящими героями уже в мирной жизни, вести за собой и вдохновлять других, — рассказала депутат Законодательного Собрания Челябинской области Наталья Никанорова. — Вместе мы сможем создать условия, в которых каждый из них почувствует себя нужным и востребованным.

Сами участники тоже готовы доказывать свою состоятельность. За плечами у каждого — боевой опыт, который теперь предстоит применить в гражданской жизни.

— «Герои Южного Урала» помогают участникам СВО быстрее адаптироваться к мирной жизни и раскрыть свой профессиональный потенциал, — говорит первый заместитель главы Сосновского муниципального округа Эмиль Валеев. — Это обучение дает возможность использовать все лучшее, что выработано за время службы: железную дисциплину, чувство ответственности, умение быстро и четко принимать решения — и направить эти качества на развитие родного края.

Выпускники первого потока займут должности в органах власти, а также в управленческом звене предприятий и общественных организаций.

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