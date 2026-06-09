Генпрокуратура взялась за тепло: жители Челябинской области получили скидку на отопление после проверки

Некоторых жителей ждет перерасчет. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Генеральная прокуратура России опубликовала итоги проверки тарифов на теплоснабжение в отопительном сезоне 2025–2026 годов. Надзорное ведомство выявило по всей стране необоснованные расходы ресурсоснабжающих организаций на сумму 11,7 миллиарда рублей. Эти затраты компании включали в счета граждан.

Челябинская область тоже попала в поле зрения прокуроров. По требованию надзорного ведомства для некоторых жителей региона ввели льготный тариф на тепловую энергию с последующим перерасчетом.

Кроме того, итоги проверки повлияли на цены твердого топлива на Южном Урале. В Алтайском крае и Челябинской области скорректировали розничные цены на уголь и дрова для населения.

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